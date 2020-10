NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe mit den Resultaten seine Einschätzung eines starken Sommers für Luxusartikel bestätigt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/fba