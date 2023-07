Credit Suisse Group

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 1005 auf 1020 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der französische Luxusgüter-Konzern habe mit Blick auf den Umsatz insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im US-Geschäft habe derweil die Dynamik nachgelassen. Zudem habe auf Konzernebene die Profitabilität enttäuscht. Alles in allem schätze sie LVMH nach wie vor. Die Aktien seien in einem zunehmend schwieriger werdenden gesamtwirtschaftlichen Umfeld ein qualitätsvolles Investment./la/bek

