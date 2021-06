LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's von 270 auf 283 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Durch Lockerungen in der Corona-Pandemie habe eine Rückkehr zur Normalität begonnen, schrieb Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies zeige sich auch bei Anlegern mit größer werdendem Optimismus für US-Gastronomieaktien./tih/edh