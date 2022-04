ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Meta vor Quartalszahlen von 336 auf 272 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2022 und 2023. Eine zentrale Frage sei, wie die Nutzer von Facebook die Videofunktion Reels annehmen und wie rasch und in welchem Umfang Facebook damit Geld verdient, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für eine breite Nutzung der Möglichkeiten des Metaverse werde es wohl Jahre brauchen./bek/edh