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ISIN US5949181045

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Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

15:56 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
420,75 EUR 16,50 EUR 4,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Die drei Hyperscaler Alphabet, Amazon und Microsoft hätten einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Update zum Thema Mega-Clouds nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf, resümierte er./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 488,19		 Abst. Kursziel*:
17,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 485,06		 Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 570,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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