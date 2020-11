ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 975 Pence belassen. Die Aussichten für den Versorger hätten sich eingetrübt, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So gebe es offene regulatorische Fragen hinsichtlich des Wassergeschäfts und auch sonst seien die Rahmenbedingungen wenigster günstig./mf/edh