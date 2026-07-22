Nestlé Aktie
Marktkap. 229,21 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern mache solide Fortschritte, schrieb Callum Elliott in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft liege um 0,2 Prozentpunkte über der Konsensschätzung. Die Verkaufspreise hätten sich etwas besser entwickelt als angenommen. Die abgesetzten Volumina deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
80,19 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,72%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|22.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital