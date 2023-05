UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Die Probleme im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE) stünden weiterhin im Fokus der Anleger, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Engagement der skandinavischen Banken in diesem Segment sei zwar hoch, die Risiken seien aber überschaubar./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 09:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 09:08 / GMT

