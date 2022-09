FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Wegen des Feiertags in den USA sei der Absatz des Diabetesspezialisten Anfang September schwächer gewesen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Diät-Präparat- Wegovy habe seinen Aufwärtstrend allerdings fortgesetzt./jcf/tav