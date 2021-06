NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 460 auf 500 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des Insulinherstellers sei nicht günstig und biete bei gewissen Risiken nur wenige Kurstreiber, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig könnten Investoren daher über Gewinnmitnahmen nachdenken. Langfristig gedacht bleibe die Aktie aber ein Wert fürs Depot./tih/gl