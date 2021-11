NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 660 dänischen Kronen belassen. Der Insulinhersteller habe ein durch die Dank solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis