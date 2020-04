NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Philips nach der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Management des Medizintechnikkonzerns habe sich zuversichtlich gezeigt, dass die Virus-Krise das Unternehmen vor allem im laufenden zweiten Quartal belasten dürfte und es im zweiten Halbjahr schon Licht am Ende des Tunnels geben dürfte, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operative Gewinnmarge (Ebita) könnte Jüngling zufolge wohl ab dem dritten Quartal wieder zulegen./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.