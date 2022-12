NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. 2023 werde schmerzvoll daran erinnern, dass Porsche den gleichen Gegenwind spürt wie andere Premiumhersteller, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte tut sich mit Blick auf deutlich höhere Absatzzahlen als Ferrari schwer, Porsche als Luxusmarke einzustufen./ag/edh