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Prosus Aktie

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Prosus Aktien-Sparplan
38,87 EUR -0,55 EUR -1,38 %
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Marktkap. 86,38 Mrd. EUR

KGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
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Symbol PROSF

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

10:56 Uhr
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
38,87 EUR -0,55 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Nachdem der Ausblick auf das zweite Quartal der chinesischen Prosus-Beteiligung Tencent erstellt und das Kursziel der Aktie angehoben worden sei, habe er nun seine Schätzungen für die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft entsprechend aktualisiert, schrieb Marcus Diebel am Montag. An dem in Euro lautenden Kursziel für Prosus ändere sich aber nichts./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,67 €		 Abst. Kursziel*:
91,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,38%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
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