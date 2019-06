FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Qiagen nach einem Kapitalmarkttag des Biotech- und Gendiagostik-Unternehmens auf "Hold" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Er habe ein gemischtes Bild bekommen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zu begrüßen sei das Bekenntnis zu starkem Wachstum aus eigener Kraft, aber angesichts eines nur moderaten Margenausblicks liege Qiagen mit der Nettogewinn-Prognose für 2023 unter den Markterwartungen. Aktienrückkäufe dämpften das Defizit beim Ergebnis je Aktie etwas ein. Dass Qiagen kein neues Ziel für den Barmittelfluss genannt habe, habe ihn am meisten enttäuscht./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





