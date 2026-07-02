Rheinmetall Aktie
Marktkap. 49,02 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rüstungskonzerns bis 2030 gesenkt, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Denn die Veränderungen in der Verteidigungstechnologie vollzögen sich viel schneller als erwartet und die deutsche Regierung benötige wohl länger als zunächst gedacht, um Aufträge zu erteilen. Zudem sei er nun mit Blick auf Ausführungsrisiken und Margen vorsichtiger./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.101,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.098,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,95%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.755,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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