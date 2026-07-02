DAX 25.709 +0,5%ESt50 6.380 +0,3%MSCI World 4.840 +0,2%Top 10 Crypto 8,0770 +1,2%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 53.871 +0,1%Euro 1,1454 +0,2%Öl 71,74 +0,3%Gold 4.184 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt
Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung? Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.098,00 EUR -5,00 EUR -0,45 %
STU
finanzen.net zero
Rheinmetall jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 49,02 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Neutral

09:56 Uhr
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.098,00 EUR -5,00 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rüstungskonzerns bis 2030 gesenkt, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Denn die Veränderungen in der Verteidigungstechnologie vollzögen sich viel schneller als erwartet und die deutsche Regierung benötige wohl länger als zunächst gedacht, um Aufträge zu erteilen. Zudem sei er nun mit Blick auf Ausführungsrisiken und Margen vorsichtiger./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.101,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.098,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,95%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.755,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

09:56 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:16 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
25.06.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie
dpa-afx Rheinmetall-Aktie nach Kurszielsenkung tiefer: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen
dpa-afx ROUNDUP: Rheinmetall erwartet Einbußen nach Absage von Fregatte F126
finanzen.net Rheinmetall-Aktie im Chartcheck: Expansion Breakdown
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag in Rot
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
Business Times European shares tread water as Iran uncertainty weighs, Rheinmetall slumps
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen