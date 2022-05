FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Angesichts des strategischen Charakters des Eisenerz-Projekts Simandou in Guinea und der jüngsten Kommentare des Managements rechne er damit, dass der Bergbaukonzern an der Erschließung der Vorkommen teilhaben wird, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek