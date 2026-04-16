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Marktkap. 135,2 Mrd. EUR

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Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

08:01 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
84,77 EUR 0,14 EUR 0,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Ben Davis reflektierte in seinen aktualisierten Schätzungen für den Rohstoffkonzern die Auswirkungen des Zyklons Narell auf die Eisenerzlieferungen. Er rechnet mit einer teilweisen Erholung verlorener Tonnen im Verlauf des Jahres, somit änderten sich seine Jahresschätzungen nur minimal, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
64,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
84,89 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:01 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
13.04.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.04.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 Rio Tinto Equal-weight Morgan Stanley
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