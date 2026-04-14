DAX 24.016 -0,1%ESt50 5.955 -0,5%MSCI World 4.561 -0,1%Top 10 Crypto 9,5095 -1,0%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.816 +0,0%Euro 1,1778 -0,1%Öl 96,22 +0,9%Gold 4.803 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Broadcom, Meta, Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Schaeffler-Aktie zieht an: Konzern erwartet Margenanstieg zu Jahresbeginn Schaeffler-Aktie zieht an: Konzern erwartet Margenanstieg zu Jahresbeginn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
84,29 EUR +0,58 EUR +0,69 %
STU
84,34 EUR +0,70 EUR +0,84 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 136,86 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

12:41 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
84,29 EUR 0,58 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6200 auf 6900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einer Phase hoher Volatilität aufgrund des Konflikts im Nahen Osten habe er seine Rohstoffpreis- und Gewinnprognosen aktualisiert, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sobald sich die Lage in Nahost beruhigt habe, dürften die positiven Faktoren wieder zum Tragen kommen: Stabilere globale Wachstumsaussichten, Angebotsengpässe und das Potenzial für eine erneute Dollar-Schwäche./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
69,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
84,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

13.04.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.04.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 Rio Tinto Equal-weight Morgan Stanley
20.03.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net März 2026: So schätzen Experten die Rio Tinto-Aktie ein
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen