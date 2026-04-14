Rio Tinto Aktie
Marktkap. 136,86 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6200 auf 6900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einer Phase hoher Volatilität aufgrund des Konflikts im Nahen Osten habe er seine Rohstoffpreis- und Gewinnprognosen aktualisiert, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sobald sich die Lage in Nahost beruhigt habe, dürften die positiven Faktoren wieder zum Tragen kommen: Stabilere globale Wachstumsaussichten, Angebotsengpässe und das Potenzial für eine erneute Dollar-Schwäche./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
69,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
84,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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