LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 4400 auf 4800 Pence angehoben. Ein Branchencheck in China stimme ihn pessimistisch für die Eisenerzpreise, begründete Analyst Amos Fletcher die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Minenkonzern Rio Tinto sei von diesem Rohstoff besonders stark abhängig./tih/ajx