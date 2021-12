ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Seit Auftauchen der Immunonkologie als nächster Stufe der Krebstherapie jagten die Schweizer ihrer ehemaligen Führungsrolle hinterher, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Rennen könne sich aber wieder drehen, denn bei Antikörpern, die an den Immunrezeptor Tigit anbinden, habe man nun die Nase vorn. Das Feld sei aber hart umkämpft./ag/bek