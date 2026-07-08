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Symbol RYCEF

Jefferies & Company Inc.

Rolls-Royce Buy

09:01 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1530 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert. Bei den Briten rechnet sie mit einer Erhöhung der Jahresziele dank der Stärke im Bereich Power Systems./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
18,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,36 £		 Abst. Kursziel*:
30,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

09:01 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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12.06.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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