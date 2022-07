FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Trotz der deutlichen Anhebung des Ergebnisziels für dieses Jahr blicke der Energiekonzern immer noch vorsichtig in die Zukunft, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun dürfte das Unternehmen auch die Messlatte für 2023 höher legen./la/ajx