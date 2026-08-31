RWE Aktie
Marktkap. 46,1 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Ahmed Farman setzt mit dem höchsten Kursziel am Markt auf immer bessere Langfristaussichten der Essener, wie er am Montag schrieb. RWE sei eine der attraktivsten Wachstumsstorys der Branche mit einem prozentual durchschnittlich zweistelligen Ergebnispotenzial per anno bis in die frühen 2030er Jahre./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,70 €
|Abst. Kursziel*:
27,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,26%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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