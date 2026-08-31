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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
59,40 EUR 0,86 EUR 1,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Ahmed Farman setzt mit dem höchsten Kursziel am Markt auf immer bessere Langfristaussichten der Essener, wie er am Montag schrieb. RWE sei eine der attraktivsten Wachstumsstorys der Branche mit einem prozentual durchschnittlich zweistelligen Ergebnispotenzial per anno bis in die frühen 2030er Jahre./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,70 €		 Abst. Kursziel*:
27,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,26%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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17.08.26 RWE Buy UBS AG
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