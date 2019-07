NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach Anhebung der Gewinnprognose auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Anleger des Energiekonzerns dürften die Nachricht wahrscheinlich positiv aufnehmen, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Musk warnte allerdings vor zu viel Überschwänglichkeit. Nach dem starken ersten Quartal überrasche es kaum, dass das Energiehandelsgeschäft unerwartet gut gelaufen sei. Gleichwohl steige nun der Druck auf RWE, das Dividendenziel für 2019 anzuheben./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 03:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 03:25 / ET



