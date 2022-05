NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE angesichts eines Presseberichts über eine mögliche britische Sondersteuer für Stromproduzenten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran glaubt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie, dass die laut dem Bericht erhofften potenziellen Einnahmen stark überbewertet sind. Das Vertrauen der Anleger sei davon erschüttert worden, wie die Kursreaktionen zeigten. Sie geht von einer Überreaktion aus./tih/ajx