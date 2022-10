NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE angesichts der angekündigten Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Finanziert wird der Deal zum Teil durch die Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung, die von der Qatar Holding gezeichnet wird. Gewinnbeiträge aus der Transaktion dürften die damit verbundene Gewinnverwässerung und die höheren Zinskosten überlagern, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie./la/tih