NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE angesichts einer in Großbritannien beschlossenen Sondersteuer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die bei Alternativen Energien angewendete Übergewinnsteuer sei der Schlussstrich einer langwierigen Saga, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei ein sehr vernünftiges. Die davon betroffenen Branchenunternehmen wie RWE bekämen damit endlich mehr Klarheit./tih/he