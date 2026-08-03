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Symbol CODGF

DZ BANK

Saint-Gobain Kaufen

18:41 Uhr
Saint-Gobain Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
85,54 EUR 0,08 EUR 0,09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert attestierte dem Baustoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Er erwartet eine mittelfristige Margenverbesserung durch einen Wandel des Portfolios. Als Folge erhöhte er seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Kaufen

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
85,46 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
85,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

18:41 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
04.08.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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