FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Salzgitter nach Quartalszahlen von 10,10 auf 11,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein nicht unerheblicher Anteil der Ergebnisverschlechterung des Stahlkonzerns sei auf die Beteiligung an Aurubis zurückzuführen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielerhöhung reflektiere höhere Prognosen ab 2022./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 10:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 11:20 / MESZ



