FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das zweite Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Die Frage sei nun, welche Veränderungen der neue Konzernchef Gunnar Groebler bringe. In einem ersten Treffen habe er einen starken Eindruck hinterlassen./ag/nas