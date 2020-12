Aktie in diesem Artikel Salzgitter 21,27 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Salzgitter AG von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 14 auf 23,50 Euro angehoben. Für 2021 erwarte er einen deutlichen Anstieg der Stahlnachfrage in den für Salzgitter relevanten Märkten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der kurz bevorstehenden Corona-Impfstoff-Zulassung steige zudem der konjunkturelle Optimismus in der EU./ssc/bek