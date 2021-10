ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Konkurrent Menarini habe in einer Phase-III-Studie einen klinischen Erfolg mit einem oral einzunehmenden Medikamentenkandidaten aus der sogenannten SERD-Klasse zur Behandlung von Brustkrebs berichtet, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sanofi entwickle in diesem Bereich ebenfalls ein Medikament, das im Erfolgsfall ein Umsatzpotenzial von rund einer Milliarde Euro hätte./gl/ajx