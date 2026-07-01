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Sanofi Aktie

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Marktkap. 92,97 Mrd. EUR

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Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

19:16 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
77,36 EUR -0,70 EUR -0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine eigenen Schätzungen mit den Konsensschätzungen - mit dem Fazit, dass er beim Gewinn je Aktie (Business EPS) und dem Umsatz ein Prozent darüber liege. Er geht von einem soliden Quartal aus. Eine Erhöhung des Ausblicks sollte die Analystenerwartungen untermauern./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,74 €		 Abst. Kursziel*:
22,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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