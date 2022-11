ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 103 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Verkaufschancen für neue Medikamente in der Pipeline des Pharmakonzerns seinen begrenzt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ziel kürzte der Experte wegen höherer gewichteter Kapitalkosten./la/mis