ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die bereinigten Kennziffern des Pharmakonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la