FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an erneut übertroffene Erwartungen und höhere Prognosen an. Die Anlagestory der Franzosen bleibe aber zu abhängig vom Mittel Dupixent und Kostenoptimierungen. Dagegen stehe unter anderem hinter der Forschung und Entwicklung ein Fragezeichen./ag/stk