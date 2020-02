LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen von 80 auf 85 Euro angehoben aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er erkenne die Anstrengungen des neuen Managements an, sehe aber wenig Anhaltspunkte dafür, dass der Gegenwind am Markt eine leicht zu meisternde Aufgabe darstelle, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse des Pharmakonzerns hätten dies denn auch unterstrichen./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 18:00 / GMT



