Schneider Electric Aktie
Marktkap. 136,25 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten samt erneuter Prognoseanhebung von 323 auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrotechnik-Konzern habe im dritten Quartal stark abgeschnitten und setzte die Maßnahmen, die in seiner Hand lägen, erfolgreich um, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028, was auf ein schnelleres Wachstum im Bereich Energiemanagement zurückzuführen sei. Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz werde kurzfristig unterschätzt./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
329,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,45 €
|Abst. Kursziel*:
43,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
236,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,08%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
334,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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