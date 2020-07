ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 97 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Er glaubt weiter an überdurchschnittliches Wachstum der Franzosen./ag/tih