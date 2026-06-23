DAX 24.671 -1,3%ESt50 6.222 -0,7%MSCI World 4.746 +0,0%Top 10 Crypto 7,6705 +0,4%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.698 +0,7%Euro 1,1397 +0,1%Öl 72,13 -1,3%Gold 4.057 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly, Lenovo im Fokus
Top News
KI-Sorgen treten in den Hintergrund: DAX mit freundlichem Wochenstart erwartet KI-Sorgen treten in den Hintergrund: DAX mit freundlichem Wochenstart erwartet
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
276,80 EUR +1,25 EUR +0,45 %
STU
278,80 EUR +3,35 EUR +1,22 %
HAML
finanzen.net zero
Schneider Electric jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 155,2 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

08:01 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
276,80 EUR 1,25 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem letzten Analystenbriefing vor den Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie sprach am Freitag von positiven Erkenntnissen aus der Telefonkonferenz. Der französische Elektrokonzern habe bestätigt, dass sich die im ersten Quartal eingeleiteten Preismaßnahmen nun in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen, während die Kosten in den vergangenen Monaten stabil geblieben seien. Die Nachfrage entwickele sich offenbar weiter robust./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
275,20 €		 Abst. Kursziel*:
12,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
276,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:01 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
26.06.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
05.06.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net Die nächste KI-Wette? Warum NVIDIA Kühltechnik-Aktien einen Schub verleihen könnte
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call: Schneider Electric, D.R.Horton, Moody's, Allianz
TraderFox Big Call: Musterdepot-Performance mit +151% weiter auf Kurs - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Einstieg mit einem Hebelderivat an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Schneider Electric auf 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
Benzinga Oracle Brings In Schneider Electric Veteran To Lead Finance
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen