DAX 24.701 +0,1%ESt50 6.228 +0,1%MSCI World 4.747 +0,1%Top 10 Crypto 7,8250 +2,6%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.917 +1,1%Euro 1,1405 +0,2%Öl 72,65 -0,6%Gold 4.047 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Baldwin Insurance Group: Übernahmefantasie trifft auf starkes Wachstum Baldwin Insurance Group: Übernahmefantasie trifft auf starkes Wachstum
Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
275,25 EUR -0,30 EUR -0,11 %
STU
253,44 CHF -0,53 CHF -0,21 %
BRX
finanzen.net zero
Schneider Electric jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 155,2 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

13:01 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
275,25 EUR -0,30 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich der anstehenden Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Vor allem wegen eines stärkeres Wachstum in China dürfte der französische Elektrokonzern sein Ziel für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht anheben, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Preis-/Kostendynamik sollte in der zweiten Jahreshälfte positiv ausfallen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
276,00 €		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
275,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

13:01 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:01 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
26.06.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
05.06.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Nordex, Schneider Electric, Mercedes-Benz, PVA Tepla und Thales. Stocks in Action: Nordex, Schneider Electric, Mercedes-Benz, PVA Tepla und Thales.
finanzen.net Die nächste KI-Wette? Warum NVIDIA Kühltechnik-Aktien einen Schub verleihen könnte
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call: Schneider Electric, D.R.Horton, Moody's, Allianz
TraderFox Big Call: Musterdepot-Performance mit +151% weiter auf Kurs - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Einstieg mit einem Hebelderivat an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Schneider Electric auf 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
Benzinga Oracle Brings In Schneider Electric Veteran To Lead Finance
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen