NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der französische Elektrokonzern habe beste Voraussetzungen für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Bewertungsaufschlag im Vergleich zum Sektor sei gerechtfertigt. /mf/mis