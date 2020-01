LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Barclays hat Schneider Electric vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für die aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsätze im zweiten Halbjahr 2019 etwas nach unten hin überarbeitet, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seien etwas negativere Kalendereffekte als er ursprünglich angenommen habe. Unter anderem aufgrund der starken Nachfrage von Rechenzentren bleibe er aber positiv gestimmt für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 05:00 / GMT



