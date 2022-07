Aktie in diesem Artikel Scout24 53,04 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. In schwierigen Zeiten profitiere der Betreiber von Internet-Portalen von einer guten Positionierung in der Wertschöpfungskette der Immobilienbranche, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte im laufenden Jahr die Früchte dieser Strategie ernten./bek/ag