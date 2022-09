Aktie in diesem Artikel Scout24 59,28 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz mache durch eine zunehmend breitere geschäftliche Aufstellung gute Fortschritte in schwierigen Zeiten, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Aktie inzwischen zu einer der defensiveren Werte im Online-Kosmos avanciert. Die Expertin geht davon aus, dass sich diese Widerstandsfähigkeit fortsetzen wird./tav/ck