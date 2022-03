Aktie in diesem Artikel Scout24 54,36 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 70,00 auf 68,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag Ende 2021 hätten die Jahreszahlen des Internetportal-Betreibers nichts fundamental Neues gebracht, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei derweil die beschleunigte Entwicklung der Abo-Zahlen, die die Zuversicht in die langfristigen Geschäftsperspektiven unterstreiche./mis/gl