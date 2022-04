Aktie in diesem Artikel Scout24 53,62 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 68,30 auf 69 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Haltung zu Internet-basierten Unternehmen habe sich innerhalb weniger Monate von glühendheiß zu eiskalt gewendet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine deutlichere Neubewertung wären Impulse zum Beispiel durch Übernahmen notwendig. Seine Gesamtbewertung des Sektors ist neutral, für längerfristig orientierte Anleger gebe es aber vereinzelt Chancen. Das erste Quartal von Scout24 dürfte solide ausfallen. An den Zielen für das Gesamtjahr werde sich bei dem Betreiber von Internet-Plattformen aber wohl nichts ändern./bek/tih