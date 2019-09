NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Scout24 von 43 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Analystin Sherri Malek zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überzeugt, dass das Portal AutoScout24 des Portalbetreibers konstant starke durchschnittliche Umsätze pro Nutzer abwirft und auch starke Margen. Mit Blick auf die Ziele des Managements machte die Expertin Aufwärtspotenzial aus./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 11:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 11:11 / ET



