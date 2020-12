NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Umsatzwachstum der Immobilienportal-Sparte sollte sich 2021 beschleunigen, schrieb Analyst Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andere Geschäftsbereiche des Online-Portalbetreibers seien aber nach wie vor dem konjunkturellen Gegenwind ausgesetzt./tih/ck